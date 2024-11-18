شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يشكر رئيس مجلس النواب على تعزيته في وفاة شقيقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن خالص شكره وتقديره للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على تعزيته ومواساته في وفاة شقيقته الكبرى، الحاجة سميحة الطيب - رحمها الله.

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد تلقى برقية تعزية من المستشار حنفي جبالي، أعرب فيها عن خالص تعازيه ومواساته لفضيلته في وفاة شقيقته، داعياً الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

وتلقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، برقية تعزية من السفير بنجيران سالمين داود، سفير بروناي دار السلام لدى القاهرة، في وفاة شقيقته الكبرى رحمها الله.

وأعرب السفير في برقيته عن خالص تعازيه ومواساته لفضيلة الإمام الأكبر ولعائلته الكريمة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما تلقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، برقية تعزية من الدكتور إيمانويل بيزاني، مدير المعهد الدومينيكي للدراسات الشرقية، في وفاة شقيقته التي انتقلت إلى جوار ربها أمس الأول.

وقال مدير المعهد الدومينيكي للدراسات الشرقية في برقيته:“بقلوب يملؤها الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة شقيقتكم الكريمة، وإننا في المعهد الدومينيكي للدراسات الشرقية نعبر عن تضامننا العميق معكم، ونتقدم لفضيلتكم بأصدق مشاعر التعزية والمواساة في هذا المصاب الجلل. ونسأل الله أن يتغمد الفقيدة برحمته الواسعة، ويسكنها رياض الجنة، وأن يثبتكم وأفراد أسرتكم الكريمة ويمنحكم جميل الصبر والسلوان.“

تلقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، برقية تعزية من السفير غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت لدى مصر، في وفاة شقيقته الكبرى، الحاجة سميحة الطيب - رحمها الله.

وأعرب السفير الكويتي في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفضيلة الإمام الأكبر ولأسرته الكريمة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.