شكرا لقرائتكم خبر عن سامى عبد الصادق: ندرس إطلاق نظام الخدمة المجتمعية لطلاب جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة العمل على تعظيم المشاركة المجتمعية، قائلا: "ندرس إطلاق نطام الخدمة المجتمعية لطلاب جامعة القاهرة يتضمن عدد ساعات محددة يقضيها الطالب خلال فترة سنوات الدراسة"، سواء زيارات الجمعيات الخارجية الاشتراك فى القوافل والمشاركة فى الندوات وورش العمل داخل الجامعة وتم رفع الأمر لمجلس الجامعة، كما نتعاون مع التحالف الوطنى وتفعيل دور وحدة رصد المشكلات المجتمعية من خلال التعاون مع محافظتى القاهرة والجيزة.

وأضاف الدكتور محمد سامى خلال لقاءه مع صحفيين ملف التعليم العالى، لاستعراض الرؤية المستقبلية لجامعة القاهرة فى ضوء أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 " نحو جامعة ذكية مستدامة مبتكرة" لدينا مخطط لتطوير قصر العينى اذ نحتفل فى عام 2027، بمرور مائتى عام على تدشين مستشفى قصر العينى الذى يقدم خدمات لأكثر من 2 مليون مواطن مصرى من محافظات مصر والخارج، وتطوير وميكنة المستشفيات واستكمال البنية التحتية وانشاء وحدة التطيب عن بعد، بالإضافة إلى تطوير العمل على قصر العينى الفرنساوى.