شكرا لقرائتكم خبر عن بيتكوين تتجاوز 90 ألف دولار لأول مرة على الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت العملة الرقمية المشفرة البيتكوين عند 90 ألف دولار لأول مرة على الإطلاق، اليوم الأربعاء، حيث أثار فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 مكاسب حادة بها على خلفية احتمال وضع لوائح تنظيمية أكثر ودية خلال فترة رئاسته، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وجاءت مكاسب بيتكوين مع تقدم ترامب على كامالا هاريس في فرز الأصوات المبكر، قبل إعلانه رئيسًا منتخبًا في وقت لاحق.