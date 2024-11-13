أخبار مصر

بيتكوين تتجاوز 90 ألف دولار لأول مرة على الإطلاق

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بيتكوين تتجاوز 90 ألف دولار لأول مرة على الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت العملة الرقمية المشفرة  عند 90 ألف دولار لأول مرة على الإطلاق، اليوم الأربعاء، حيث أثار فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 مكاسب حادة بها على خلفية احتمال وضع لوائح تنظيمية أكثر ودية خلال فترة رئاسته، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وجاءت مكاسب بيتكوين مع تقدم ترامب على كامالا هاريس في فرز الأصوات المبكر، قبل إعلانه رئيسًا منتخبًا في وقت لاحق.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا