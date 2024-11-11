شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يشارك فى القمة العربية الإسلامية بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها مشاركة الرئيس السيسي، في القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة بالرياض.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الرئيس السيسى يشارك فى القمة العربية الإسلامية غير العادية بالرياض

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة بالرياض بالمملكة العربية السعودية.

فى إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون العسكرى وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، إنطلقت فعاليات التدريب المصرى السعودى المشترك "السهم الثاقب"، والذى تستمر فعالياته على مدار عدة أيام بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية بجمهورية مصر العربية، وبمشاركة عناصر من القوات البرية والجوية والبحرية والقوات الخاصة المصرية والسعودية. وكالة فيتش: توقعات بنمو مبيعات الأدوية فى مصر إلى 152.8 مليار جنيه 2024 في إطار سعيه لرصد وتحليل كافة التقارير الدولية التي تتناول مصر أو تدخل في نطاق اهتمامات الشأن المصري في مختلف المجالات التنموية، سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن وكالة فيتش سوليوشنز للربع الرابع من عام 2024 بشأن صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في مصر، والذي يتضمن توقعات لمدة 10 سنوات حتى عام 2033. كما يلقي الضوء على أداء مصر في صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية باعتبارها أكبر سوق للأدوية في شمال إفريقيا، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بسوق أدوية راسخ، مع قدرة تصنيع محلية واسعة وتغطية صحية شاملة ومتزايدة. وكالة فيتش: توقعات بنمو مبيعات الأدوية فى مصر إلى 152.8 مليار جنيه 2024انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ COP29 في أذربيجان انطلقت فعاليات الدورة التاسعة والعشرون لـ مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29)، في باكو، أذربيجان، والتى تنعقد في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار " تضامناً من أجل عالم أخضر"، ويعتبر بمثابة فرصة محورية لتسريع العمل من أجل معالجة أزمة المناخ. أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن طباعة امتحانات شهر نوفمبر 2024 للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024/2025، والمقرر أن يبدأ في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الجاري لصفوف النقل، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم، على أن يكون تصوير امتحانات شهر نوفمبر 2024 للمرحلة الابتدائية مسئولية الإدارة التعليمية ولا تحمل المدارس أية أعباء في هذا الأمر. التعليم: طباعة امتحان شهر نوفمبر مسئولية الإدارات ولن تحمل المدارس أعباء

قال مسئول العلاقات الإعلامية فى حزب الله، إن إسرائيل لا تزال عاجزة عن احتلال قرية لبنانية وأحدة، مشيرا إلى عجز الاحتلال عن تحقيق أهدافه السياسية فى الشمال، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، مستعدون لإنهاء الحرب في غزة عندما تتحقق أهدافنا، وهناك تقدم بمحادثات وقف إطلاق النار في لبنان"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين بالتعاملات الصباحية، مستهل تعاملات الأسبوع، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3748 جنيه الآن مقابل 3760 جنيه، وذلك تزامناً مع فتح التداول على الذهب عالميا. عيار 24 يسجل 4283 جنيها. عيار 21 يسجل 3748 جنيها. عيار 18 يسجل 3213 جنيها. الجنيه الذهب 29984 جنيها.

بدء فعاليات التدريب المصرى السعودى "السهم الثاقب" بمصرحزب الله: إسرائيل عاجزة عن احتلال قرية لبنانية واحدة ولم تحقق أهدافهاوزير خارجية إسرائيل: مستعدون لإنهاء الحرب فى غزة عندما تتحقق أهدافناسعر الذهب في مصر اليوم يتراجع 12 جنيها وعيار 21 يسجل 3748 جنيها

يواصل المنتخب الوطني تدريباته في المعسكر المغلق المقام على ملعب الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة كاب فيردي في الجولة المقبلة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كاس أمم أفريقيا المقرر انطلاقها بالمغرب العام المقبل.

المنتخب يواصل معسكره التدريبي استعدادا لمواجهة كاب فيردي فى تصفيات أفريقيا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

هيئة الأرصاد: فرص أمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى