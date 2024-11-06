شكرا لقرائتكم خبر عن البث الإسرائيلية: الجيش يبحث إمكانية إعلان انتهاء العمليات البرية جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الجيش يبحث إمكانية إعلان انتهاء العمليات البرية جنوبي لبنان، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأعلن حزب الله اللبناني، استهداف قاعدة عسكرية جنوبي تل أبيب "للمرة الأولى" بسرب من المسيرات "الانقضاضية".

وكشف استطلاع رأي إسرائيلي، أن 66% يعتقدون أن إقالة جالانت هي لأسباب حزبية و25% فقط يرونها للصالح العام، بينما يعتقد 60% أن جالانت هو الأنسب لمنصب وزير الدفاع مقابل 14% فقط يعتقدون أن كاتس الأولى بالمنصب.

ووفق استطلاع الرأي الإسرائيلي، يعتقد 52% أن نتنياهو يشكل خطرا على الأمن العام عقب التسريبات الأمنية.