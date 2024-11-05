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برلماني: مدبولي يلتقي رؤساء اللجان النوعية الخميس المقبل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن رئيس الوزراء سيعقد اجتماعًا مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب يوم الخميس المقبل،

وتابع: "سيتم عرض ما يتعلق بلجنة الصحة بضرورة عقد اجتماع مع هيئة الدواء والبنك المركزي والمصنعين للدواء حول مبادرات البنك المركزي من أجل دعم صناعة الدواء".

وأضاف حاتم، أن هيئة الدواء المصرية كانت حلم وأصبح واقعاً، وتضم الدواء والمستلزمات الطبية والتي سيتم تخصيص جلسة خاصة لها أسوة بالدواء، مشيرا الى أن هناك 82 ألف صيدلية غير المخازن الخاصة بالدواء في مصر تحتاج إلى الرقابة والتفتيش.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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