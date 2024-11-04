ضبط مدير كيان تعليمي بدون ترخيص في القاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات إدارة شخص لكيان تعليمى بدون ترخيص دائرة قسم شرطة مصر الجديدة؛ للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى العديد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

بتقنين الإجراءات استهدفت مأمورية الكيان وضبطت المدير المسئول، وعثر على (شهادات منسوبة للكيان فى عدد من المجالات – شهادات إثبات قيد - كارنيهات للمتدربين - طلبات استخراج شهادات – كتب تعليمية).

تحرر محضر بالاوقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.