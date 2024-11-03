"الصحة" تحذر من 9 أسباب شائعة لإجهاد العين.. وتقدم نصائح لتجنبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

حذرت وزارة الصحة والسكان، من 9 أسباب شائعة تؤدي إلى إجهاد العين، خاصةً مع ازدياد الاعتماد على الأجهزة الرقمية وزيادة التعرض لمسببات الإجهاد البصري.

ووفق منشور توعوي، تشمل الأسباب التسعة لإجهاد العين:

* النظر إلى شاشات الأجهزة الرقمية لفترات طويلة، حيث يؤثر التركيز المستمر على الشاشات على صحة العينين ويزيد من التعب البصري.

* القراءة بلا توقف مؤقت لإراحة العين، مما يزيد من إجهاد العضلات المحيطة بالعين.

* القيادة لمسافات طويلة دون أخذ فترات استراحة كافية، حيث تتطلب القيادة تركيزاً متواصلاً يؤثر على صحة العينين.

* ممارسة الأنشطة التي تتطلب التركيز لفترة طويلة، مثل الأعمال المكتبية أو الأعمال اليدوية الدقيقة، والتي تزيد من الإرهاق البصري.

* التعرض للضوء الساطع المباشر أو غير المباشر، ما يمكن أن يسبب تهيجاً للعينين ويزيد من الشعور بالإجهاد.

* إجهاد العين عند محاولة الرؤية في الإضاءة الخافتة للغاية، حيث تضطر العين لبذل جهد أكبر لرؤية الأشياء بوضوح.

* وجود مشاكل أساسية بالعين، مثل جفاف العين، الذي يمكن أن يزيد من حساسية العين للإجهاد.

* التعرض للضغط أو الإرهاق، حيث يرتبط التعب الجسدي بالإجهاد البصري.

* التعرض للهواء الجاف المتحرك من مروحة أو نظام تكييف، والذي يسبب جفاف العين ويزيد من الشعور بالإجهاد.

وأوصت الوزارة، باتباع أساليب حياة صحية تساعد في الحفاظ على صحة العين وتجنب الإجهاد البصري.

وتشمل هذه الأساليب أخذ فترات راحة منتظمة خلال استخدام الأجهزة الرقمية، وضبط مستويات الإضاءة، والحفاظ على الترطيب الكافي للعينين، خاصةً في الأجواء الجافة.