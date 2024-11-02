سنة دبلومة لمعاوني الشرطة.. النص الكامل لتعديلات قانون هيئة الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة غدًا الأحد مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير النظام التدريبي داخل المعاهد الشرطية لمواكبة التحديات والمستجدات الأمنية المتزايدة وتطور تقنيات الجريمة.

أهداف التعديلات:

رفع مستوى التأهيل: يتضمن مشروع القانون نظامًا دراسيًا جديدًا لمعاوني الشرطة، بحيث يتلقى المتدربون تعليمًا وتدريبًا يمتد لثلاث سنوات، ليحصلوا بعدها على "دبلومة في الشرطة"، مما يساهم في تخريج رجال شرطة على مستوى عالٍ من الكفاءة والجاهزية لمواجهة الجرائم الحديثة والتحديات الأمنية.

تطوير معايير القبول: وضعت التعديلات الجديدة معايير وضوابط لانضمام الحاصلين على الشهادة الإعدادية الراغبين في الالتحاق بالشرطة كمعاونين شرطة، حيث سيتم تقييم المتقدمين بناءً على معايير تشمل المؤهلات الشخصية واللياقة البدنية وغيرها من المعايير المهنية.

مواكبة التطور التقني: تهدف التعديلات أيضًا إلى تعزيز تدريب معاوني الشرطة على التقنيات الحديثة التي تُستخدم في كشف الجرائم، بما يواكب التطور التقني المتسارع في هذا المجال، مما يُسهم في رفع كفاءة أفراد الشرطة في مواجهة الأنماط الجديدة للجريمة.