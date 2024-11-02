أخبار مصر.. الحكومة تنفى إخلاء دير سانت كاترين تزامنا مع تطوير المنطقة

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى الحكومة ما تردد من أنباء بشأن وجود مخططات لإخلاء دير سانت كاترين تزامناً مع تطوير المنطقة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الحكومة تنفى وجود مخططات لإخلاء دير سانت كاترين تزامنا مع تطوير المنطقة

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وجود مخططات لإخلاء دير سانت كاترين تزامناً مع تطوير المنطقة، تواصل المركز مع محافظة جنوب سيناء، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لوجود مخططات لإخلاء دير سانت كاترين تزامناً مع تطوير المنطقة، مشددةً على أن دير سانت كاترين مفتوح ويعمل بشكل طبيعي، مع استمرار جميع إدارته ومسؤوليه من القساوسة والرهبان في القيام بأعمالهم دون وجود أي مخططات لإخلائه، مشيرةً إلى أن هناك تعاون مستمر ومشترك مع الدير بما يعكس دعم الجهود المبذولة لحماية التراث الديني والثقافي للدير، باعتباره رمزاً دينياً وتاريخياً هاماً.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رسوم التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025، موضحة أن الطالب يسدد مبلغ 10 جنيهات رسم امتحانات، و148 جنيها مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم، باجمالى 158 جنيها.

‫وزير الرى: التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء أحد حلول التعامل مع تحديات المياه

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بالمهندس عويضة المرار رئيس هيئة الطاقة بأبو ظبى والوفد المرافق له ، وقام الوزير بتقديم عرض تقديمى للجانب الإماراتى يستعرض مكونات المشروع ، مشيرا إلى أهمية تطبيق مفهوم WEFE NEXUS كأحد أدوات التعامل مع تحديات الشح المائى التى تواجه مصر والإمارات والعديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 31 قراراً لإزالة التعديات الواقعة على قطع أراضٍ مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمساحة إجمالية 323.67 فدان داخل كردون مدينة بني مزار الجديدة.

المرشد الإيرانى: أمريكا وإسرائيل سيتلقون ردا صارما على ما يفعلونه ضد طهران

قال علي الخامنئي المرشد الإيراني إن الولايات المتحدة وإسرائيل سيتلقون ردا صارما على ما يفعلونه ضد طهران، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وزارة التربية والتعليم تعلن رسوم التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025وزير الإسكان يُصدر 31 قرارا لإزالة تعديات على 323 فدانا فى بنى مزار الجديدة

المسيرات تربك الاحتلال الإسرائيلى.. انفجارات في حيفا والجليل الأعلى

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بحدوث انفجارات في محيط قاعدة رامات دافيد بمرج ابن عامر شرق حيفا إثر إطلاق مسيّرات من لبنان.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت 2 نوفمبر 2024، طقسا مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر، معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

يفتتح فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر، فى الثامنة مساء اليوم السبت، مشواره ببطولة الدوري المصري حينما يواجه سيراميكا باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى للمسابقة، ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام سيراميكا مكونا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أكرم توفيق، يوسف أيمن، رامي ربيعة، يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، وسام أبو علي