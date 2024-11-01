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"الداخلية تكشف ملابسات الفيديو المثير للجدل.. معلم يتنمر على تلاميذه في المنيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران :

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا تفاصيل واقعة تعدي مدرس على عدد من التلاميذ بإحدى المدارس.

بدأت الأحداث بتلقي مركز شرطة بني مزار بلاغًا من مدير إحدى المدارس يتضرر فيه من مدرس في ذات المدرسة، حيث قام بتصوير ونشر مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك"، يتضمن مشاهد تنمر وتعدٍ على بعض التلاميذ.

وبعد الفحص، تم استدعاء المدرس المشكو في حقه. وعند مواجهته، أقر بصحة ما جاء في مقطع الفيديو، مؤكدًا أن الواقعة كانت على سبيل المزاح مع التلاميذ بهدف تحفيزهم على الدراسة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن هذه الواقعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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