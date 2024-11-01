الداخلية تكشف ملابسات اختفاء طفل وعودته إلى منزله بعد ساعات في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:



كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بموقع "فيس بوك"، حيث نُشرت استغاثة بشأن تغيب طفل مقيم في مركز المراغة بمحافظة سوهاج.

وبعد الفحص، تبين عدم تسجيل أي بلاغات رسمية حول اختفاء الطفل. وعلى الفور، تم استدعاء والدة الطفل المتغيب (ربة منزل – تقيم بذات العنوان) للاستفسار عن الأمر. وأوضحت الأم أن ابنها اختفى عقب خروجه للهو في محيط المنزل، قبل أن يعود لاحقًا، حيث صرّح الطفل أنه كان برفقة أصدقائه في المنطقة دون إبلاغ والدته.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.