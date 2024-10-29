هل تم طلاء أسدي قصر النيل بالورنيش؟.. وزير الأثار يحسم الجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن ما أثير خلال الساعات الماضية بشأن تماثيل أسود قصر النيل شائعة لا أساس لها من الصحة.

وقال وزير السياحة والأثار في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، صباح الثلاثاء، إنه لم يتم استعمال ورنيش أو أي مواد ملمعة في عملية صيانة تماثيل أسود قصر النيل.

وأشار شريف فتحي، إلى أن أعمال الصيانة والتنظيف لم نرصد أي ترسبات للصدأ على الأسدين، بسبب أعمال الصيانة والنظافة المستمرة لها.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، صورا تزعم طلاء أسدي كوبري قصر النيل بالورنيش.

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