شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يثمن العلاقة بين مصر وإينى الإيطالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، الرئيس السيسى يثمن العلاقة بين مصر وإينى الإيطالية ويؤكد التطوير المستمر لمناخ الاستثمار.

الرئيس السيسى يثمن العلاقة بين مصر وإينى الإيطالية ويؤكد التطوير المستمر لمناخ الاستثمار

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "كلاوديو ديسكالزي"، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية والوفد المرافق له من كبار مسئولي الشركة، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

زوجة على معلول: "مستحيل تكون دى النهاية ربنا مش هيسيبك"

حرصت مريم الزينى، زوجة على معلول نجم النادى الأهلى، على توجيه رسالة لزوجها لدعمه بعد قرار القلعة الحمراء بنهاية رحلته مع الفريق.

حنفي جبالي لرئيس حزب الشعب الأوروبى: يجب الاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم الإثنين بمقر المجلس بالعاصمة الادارية "مانفريد فيبر" رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي.

وزيرة التنمية المحلية: حملة توعية بقانون التصالح مع الشركة المتحدة 1 نوفمبر

قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن هناك اجراءات جادة للتصالح في بعض مخالفات البناء.

الخط الثالث للمترو يقلل زمن التقاطر غدا بسبب مباراة الأهلى وقطار كل 4 دقائق

يستعد الخط الثالث للمترو، لمباراة النادي الأهلي ضد نادي العين الإماراتي، المقرر إقامتها غدا الثلاثاء في استاد القاهرة الدولي، حيث أعلنت الشركة المنفذة عن توفير قطار كل 4 دقائق ونصف ابتداءً من الساعة 2 مساءً حتى الساعة 7 مساءً وكذلك بعد المباراة من 10 مساءً حتى 12 ونصف صباحاً.

يحيى عطية الله يقود الجبهة اليسرى للأهلي أمام العين الإماراتي غداً

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على استمرار نجمه المغربى يحيى عطية الله فى مركز الظهير الأيسر للفريق فى مباراة العين الإماراتى المقبلة، بعد التأكد من سلامته.

الصحة العالمية توضح كيفية الحد من خطر الإصابة بسرطان الثدى

قالت منظمة الصحة العالمية، يعد سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان شيوعًا في إقليم شرق المتوسط، وهو السبب الأول للوفيات المرتبطة بالسرطان إذ يقدر عدد حالات الوفاة الناجمة عنه بنحو 53 ألف حالة وفاة كل عام.

مدبولى لزياد بهاء الدين: مستعد لاستقبال أي رأى لتعزيز الثقة مع القطاع الخاص

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، المفكر الاقتصادي والسياسي الكبير؛ وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التخصصية مع عدد من القامات الفكرية والخبراء في مختلف المجالات؛ لمناقشة بعض القضايا والملفات المطروحة على الساحة حاليا.

رئيس الوزراء: جلسة تخصصية حول الملف السياسى كل شهر مع القامات الفكرية

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عدداً من المفكرين السياسيين؛ لمناقشة القضايا المُثارة على الساحتين الداخلية والخارجية، وذلك بحضور كُلٍ من، الدكتور عليّ الدين هلال، المفكر السياسيّ الكبير، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مدير برنامج العلاقات الدولية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والسفير محمد توفيق، الكاتب والمفكر السياسيّ، سفير مصر الأسبق لدى واشنطن.

عيد ميلاد بيل جيتس.. حلم عبقرى البرمجة بدأ داخل غرفة وموقف غريب غير حياته

تاريخ بيل جيتس صاحب شركة مايكروسوفت، وأحد المؤثرين في عالم التكولوجيا والبرمجيات، حافل بالإنجازات التي حققها في عمر صغير للغاية، ليصبح ضمن أهم أغنياء العالم، محققًا ثروة قدرها 104.9 مليار دولار، فقد ولع بعالم الحواسيب والتكنولوجيا، ونبغ فيما أحبه ليحقق ثروة طائلة وتاريخ لاينسى.

تفاصيل الـ 48 ساعة لـ بوراك ونيسلهان ودياز من أمام الأهرامات وشوارع القاهرة

تصدر عدد من النجوم العالميين التريند خلال الساعات القليلة الماضية، أثناء زيارتهم إلى مصر وهم النجم الفرنسي كيفين دياز بطل مسلسل، Emily In Paris والفنانة التركية نيسلهان أتاجول، والفنان التركي بوراك دينيز، بعد التقاطهم صورًا من تحت سفح الأهرامات.

منصة X تحظر حساب خامنئى بالعبرية بعد تهديداته لإسرائيل

كشف تقرير حديث عن أن منصة X أغلقت حساب المرشد الإيراني "علي خامنئى" باللغة العبرية بعد أقل من يومين على تفعيله وبعد ساعات على تدوينة حملت نوعًا من التهديد لإسرائيل بعد هجومها الأخير على إيران.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعين الإماراتي غدا فى كأس إنتركونتيننتال

تنتظر الجماهير الأهلاوية المواجهة المرتقبة لفريق الأهلى أمام العين الإماراتى، غدا الثلاثاء، فى كأس إنتركونتيننتال للأندية، والتى يسعى الفريق الأحمر لحسمها وملاقاة الفائز من بطل أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية فى نصف نهائي البطولة.

رئيس الوزراء يلتقى الدكتور زياد بهاء الدين لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء الدكتور زياد بهاء الدين لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عدداً من المفكرين السياسيين؛ لمناقشة القضايا المُثارة على الساحتين الداخلية والخارجية، وذلك بحضور كُلٍ من الدكتور عليّ الدين هلال، المفكر السياسيّ الكبير، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مدير برنامج العلاقات الدولية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والسفير محمد توفيق، الكاتب والمفكر السياسيّ، سفير مصر الأسبق لدى واشنطن.

صاحب مرضك المزمن.. إزاى تتعايش مع ارتفاع ضغط الدم وتسيطر على مستوياته

التعامل مع الأمراض المزمنة يتطلب عناية خاصة من المريض نفسه من أجل تجنب أي مضاعفات قد تنتج عن إهمال صحته، حيث من المهم آخذ كافة التدابير الوقائية والتعامل بشكل صحى مع حالتك المزمنة بجانب الالتزام بتعليمات الطبيب المعالج خاصة فيما يتعلق بتناول الأدوية والنظام الغذائي وغيرها، وهذا الأمر ينطبق على مرضى ارتفاع ضغط الدم، وهى أحد الأمراض المزمنة الأكثر شيوعًا والتي تتطلب إدارة صحية وطبية خاصة من جانب المريض من أجل السيطرة على حالته وتجنب المضاعفات المحتملة، خاصة أن ارتفاع ضغط الدم يؤثر بشكل كبير على صحة القلب، وفيما يلى.. نصائح فعالة لمرضى ارتفاع ضغط الدم للسيطرة، وذلك في إطار سلسلة يقدمها ”الخليج 365” تحت عنوان "صاحب مرضك المزمن"، حسبما أفاد موقع "Health side":

الرئيس السيسى يثمن العلاقة مع "إينى" ويؤكد التطوير المستمر لمناخ الاستثمار (إنفوجراف)

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "كلاوديو ديسكالزي"، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية والوفد المرافق له من كبار مسئولي الشركة، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة لـ43020 شهيدا و101110 مصابين

أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم /الاثنين/، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43,020، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

طقس غد مائل للحرارة نهارا وشبورة صباحا والصغرى بالقاهرة 18 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

صندوق مكافحة الإدمان يعلن ضبط 17 سائق حافلات مدرسية يتعاطون المخدرات

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج حملات لجان الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، حيث تم الكشف على 2608 سائقين خلال أول 5 أسابيع من العام الدراسي 2024/ 2025، بالعديد من المحافظات المختلفة، وتبين تعاطى 17 سائقا للمواد المخدرة، واتخاذ إجراءات فصلهم من المدارس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وإحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر..

ليفربول يعرض منزل يورجن كلوب للبيع مقابل 4 ملايين إسترليني

قرر نادي ليفربول الإنجليزي وضع منزل المدير الفني السابق للفريق يورجن كلوب، والذي تبلغ قيمته 4 ملايين جنيه إسترليني، للبيع بعد أن رفض خليفته أرني سلوت الإقامة فيه.

علي معلول الأكثر إحرازًا للأهداف في قائمة أجانب الأهلي بعد إعلان رحيله

أعلن مسئولو النادي الأهلي أن علاقة التونسي على معلول مع القلعة الحمراء تنتهي بنهاية الموسم الجاري، وهو ما تم إبلاغ اللاعب به، على أن يتم تحديد موقفه فى يناير المقبل بعد تقييم حالته الطبية وموقف اللاعبين الأجانب في قائمة الأهلي.

مديريات التعليم تعلن شروط التقدم لامتحان الصفين الأول والثاني الإعدادى منازل

أرسلت المديريات التعليمية، خطاباً للإدارات التعليمية، بشأن شروط التقدم للامتحان من الخارج وفق نظام المنازل، لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادى للعام الدراسي الحالي 2024/2025، والفئات المسموح لها دخول الامتحانات ، موضحة أنه بالنسبة لشروط التقدم للامتحانات المنازل لطلاب الصف الأول الإعدادي العام للعام الدراسي 2024/2025

النقل تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية.. فيديو

واصلت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، استكمال حملة "سلامتك تهمنا" للتوعية من السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية، حيث ناشدت هيئة السكك الحديدية المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركة القطارات.

أرقام مميزة لـ محمد عبد المنعم مع نيس بعد تألقه أمام موناكو بالدوري الفرنسي

قدم المدافع الدولي المصري محمد عبد المنعم، لاعب نيس الفرنسى، مستوى رائعا خلال مشاركته مع فريقه فى الفوز على موناكو بالدوري الفرنسي.

بعثة العين الإماراتي تصل القاهرة لمواجهة الأهلي فى كأس إنتر كونتيننتال

وصلت منذ قليل بعثة فريق الكرة بنادي العين الإماراتي القاهرة لمواجهة الأهلي فى الثامنة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024، وحرص وفد من الأهلي على استقبال بعثة العين بمطار القاهرة للترحيب بها قبل اللقاء المرتقب.

معلومات الوزراء: تقدم ترتيب مصر 24 مركزا × 7 سنوات بمؤشر تطور التجزئة العالمي

فى إطار متابعة وتحليل موقف مصر فى أهم المؤشرات الدولية، الصادرة عن المؤسسات والمنظمات الدولية المختلفة، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً يسلِّط الضوء على المؤشرات التى نجحت مصر فى إحراز تقدم كبير بها خلال الفترة من (2014 - 2024)، واستعرض التقرير موقف مصر فى مؤشر تطور التجزئة العالمى الذى يعمل على توجيه الاستثمارات فى قطاع التجزئة ويصنف المؤشر أفضل الدول الناشئة للاستثمار فى قطاع التجزئة ولا يحدد الأسواق التى تتمتع بالجاذبية اليوم، بل التى توفر إمكانات مستقبلية؛ فقرار دخول سوق جديدة أو توسيع أو وقف العمليات فى الأسواق القائمة هو قرار ذو أهمية كبيرة، ومع ارتفاع المخاطر التجارية يحتاج تجار التجزئة الأذكياء إلى بيانات موضوعية ورؤى مستنيرة؛ لدعم استراتيجيات دخول السوق أو الخروج منها أو التوسع فيها، ولهذا السبب أنشأت شركة "Kearney" مؤشر تطور التجزئة العالمى (GRDI) فى عام 2002

لمرضى السكر.. نوع من الخضروات يخفض 50% من نسبته فى الدم

كشفت دراسة جديدة أن مستخلص البصل يخفض بشكل ملحوظ نسبة السكر المرتفعة فى الدم لدى الفئران المصابة بمرض السكري عند تناولها مع العقار المضاد للسكري، بحسب موقع تايمز ناو.

تونس تتصدى للمحتوى الهابط على تيك توك وإنستجرام

طلبت وزارة العدل فى تونس من النيابة العامة فى البلد ملاحقة صناع المحتوى "الهابط والخادش" للأخلاق على تطبيقي "تيك توك" و"انستجرام"، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، بعد تداول محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة.

وزارة الصحة: الإصابة بالاكتئاب الموسمي تحدث بين الفصول والعلاج المبكر ضروري

قالت وزارة الصحة والسكان: يتعرض بعض الناس للإصابة بـ الاكتئاب الموسمي، وهو ما يتطلب استشارة الطبيب المتخصص لمعرفة الطريقة الصحيحة للتعامل معه وتقليل عدد مرات حدوثه.

كل أهداف الأحد.. صلاح يسجل فى قمة أرسنال ضد ليفربول وحفلة الإنتر ويوفنتوس

شهدت مباريات الأحد إثارة كبيرة في كل دوريات العالم، حيث فاز بايرن ميونخ 5-0 على بوخوم في أول ظهور بعد السقوط برباعية ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا، كما سجل محمد صلاح فى تعادل فريقه ليفربول ضد أرسنال 2-2 وفاز تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي.

فاكسيرا: لقاح الأنفلونزا متوفر بالصيدليات وبفروع المصل واللقاح

قال الدكتور مصطفى محمدى مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح إن أنسب معاد لتلقى لقاح الأنفلونزا الموسمية في شهرى سبتمبر وأكتوبر من كل عام، وتابع : اللقاح يعمل خلال 15 يوما من الحصول عليه حيث يبدأ فى تكوين الأجسام المضادة لمواجهة العدوى .

الأهلي يفتح ملف تجديد عقد محمد الشناوي بعد مباراة العين الإماراتي

يفتح مسئولو النادي الأهلي ملف تجديد عقد محمد الشناوي قائد الفريق بعد الانتهاء من مباراة العين الإماراتي غدا، الثلاثاء، في بطولة كأس إنتركونتيننتال للأندية، لاسيما أن عقد اللاعب ينتهي مع الأهلي بعد نهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادٍ آخر.

الخصوصية في تطبيقات الشات .. نصائح وإرشادات ضرورية

تُعتبر تطبيقات التراسل الفوري من الأدوات الأساسية للتواصل اليومي، ومع تزايد استخدامها، ارتفعت المخاوف بشأن خصوصية وأمان المستخدمين، ورغم أن الشركات المطورة تُقدم وعودًا بحماية بيانات المستخدمين، إلا أن الثغرات الأمنية أو سياسات الخصوصية غير الشفافة قد تعرض هذه البيانات لمخاطر الاختراق والاستخدام غير القانوني، وفي هذا التقرير، نتناول أفضل الممارسات لحماية خصوصيتك وأمان بياناتك عند استخدام تطبيقات التراسل الفوري، ونستعرض السياسات الأمنية لبعض أشهر التطبيقات لضمان بيئة مراسلة آمنة.