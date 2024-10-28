لم يكن هدفنا الإثارة.. أول تعليق من ياسمين الخطيب على حلقة هدير عبدالرازق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

قدمت الإعلامية ياسمين الخطيب، أعتذرًا لجمهور البرنامج وجمهور قناة النهار على استضافة البلوجر هدير عبدالرازق.

وقالت "الخطيب" في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لم يكن هدفنا كفريق برنامج إثارة الجدل، إنما كان هدفنا لفت النظر لظاهرة مرفوضة مجتمعياً -رغم رواجها- وهي نجومية فتيات التيك توك، المرتكزة على الإبتذال والإثارة".

وأضافت: "لم تُستضاف هدير عبدالرازق بصفتها نجمة، بل حالة كان الهدف من عرضها التأكيد على ندمها على أفعالها السابقة، لكن السواد الأعظم من الجمهور وجد في ظهور هدير عبدالرازق على الشاشة شرًا، وإن كان باطنه خير لم يُرى".

واختتمت: "وتأكيداً على احترامي لرأي الجمهور ورؤيته أكرر اعتذاري على عرضها".

وكان الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، أصدر قرارًا بإيقاف ياسمين الخطيب، واستدعائها للتحقيق معها على خلفية استضافة البلوجر هدير عبدالرزاق.

جاء قرار نقيب الإعلاميين استنادًا على مخالفة لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

وكان المرصد الإعلامي التابع لنقابة الإعلاميين رصد خروقات مهنية في برنامج (شاي بالياسمين) المذاع على قناة النهار، تقديم ياسمين الخطيب.