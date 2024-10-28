نقيب الأطباء عن قرار تحويل العيادات من سكني لإداري: التكلفة سيتحملها المريض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أعرب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، عن استيائه من قرار المحليات تحويل العيادات الخاصة من استخدام سكني إلى إداري، مؤكداً أن هذا القرار يمثل عبئاً إضافياً على الأطباء والمرضى على حد سواء.

وأوضح عبدالحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر" أن العيادات الخاصة تختلف تماماً عن المستشفيات، فهي أماكن خدمية مرخصة لممارسة المهنة الحرة وليست أماكن تجارية.

وأشار نقيب الأطباء، إلى أن فرض رسوم إضافية على الأطباء بقيمة 2500 جنيه للمتر الواحد لتحويل العيادة إلى استخدام إداري هو أمر غير منطقي وغير مبرر، مشددًا على أن تحويل العيادات من سكني إلى إداري مخالفة للقانون والدستور.

وأضاف النقيب، أن أي زيادة في تكاليف تشغيل العيادة ستنعكس حتماً على تكلفة الخدمة الطبية التي يتحملها المريض، في حين أن غالبية المصريين يعانون بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأشار إلى أن هناك حوالي 79 ألف عيادة خاصة في مصر تقدم خدماتها لحوالي 70% من المصريين، مما يجعل أي قرار يؤثر على هذه العيادات له تأثير مباشر على صحة المواطنين.

وطالب الدكتور أسامة عبد الحي، بضرورة إعادة النظر في هذا القرار وإيجاد حلول عادلة تراعي مصالح الأطباء والمرضى على حد سواء.