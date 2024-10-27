حملة "100 يوم صحة" تقدم أكثر من 137 مليون خدمة مجانية خلال 87 يوما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 137 مليونا و505 آلاف و444 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس السبت 26 أكتوبر، وفي إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، «بداية جديدة لبناء الإنسان».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليون و790 ألفا و119 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 649 ألفاً و172 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 395 ألفاً و326 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 101 ألف و987 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 85 ألفا و290 خدمة، بالإضافة لتقديم 88 ألفا و780 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 40 ألفا و329 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 92 ألفاً و434 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 214 ألفا و262 خدمة.

وقال «عبدالغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 4 آلاف و324 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 7 آلاف و993 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 1844 عملية، ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 44 ألفا و746 خدمات.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ63 ألفا و632 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».