شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائري: نؤيد مبادرة الرئيس السيسي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس الجزائر عبد المجيد تبون، إننا نؤيد مبادرة الرئيس السيسي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الرئيس الجزائري، أننا حريصون على الاستفادة من تجربة مصر خاصة في مجال البناء والتعمير وإقامة المدن الجديدة، ونرحب بتوسيع وتعزيز الاستثمارات المصرية في الجزائر، وعلاقاتنا مع مصر أخوية ووطيدة بنيت على أسس قوية من النضال المشترك منذ عقود.



وتابع أننا ندعم تسوية سياسية على أساس حل ليبي - ليبي دون تدخلات خارجية، ومصر لم تتدخل بين الأشقاء أبدا إلا من أجل تقريب وجهات النظر.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، في قصر الاتحادية.



وأجريت مراسم استقبال رسمية لضيف مصر الكريم الرئيس الجزائري، حيث تم عزف النشيد الوطني للبلدين واستعراض حرس الشرف.