شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: الشركات المصرية تتلقى معاملة كريمة فى الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن اللجنة المشتركة التاسعة تنعقد في القاهرة لتضع موضوعات أكثر للتعاون مع الجزائر، لأن حجم التوافق مع الجزائر منذ أول زيارة كان قوى، وفرص التعاون بين البلدين كثيرة في الاستثمار.

وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الجزائري، أن الشركات المصرية تتلقى معاملة كريمة في الجزائر، ولدينا في مصر أكثر من خمسة آلاف شركة جزائرية تعمل في أي مشروعات بنية أساسية، كطاقة ومياه وطرق وكباري وإسكان.

وتابع: لدنيا حجم ضخم من الشركات تتبادل الخبرة مع الجزائر، ومرحب بهم في أي وقت، ولدينا فرص استثمار متبادل بين البلدين، ونرحب بالمستثمرين الجزائريين بمصر.

وأوضح أننا تحدثنا مع بعضنا عن التطورات والأوضاع في غزة ولبنان وليبيا والسودان، والتوافق التام على استعادة الاستقرار بالمنطقة.