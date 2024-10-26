وصول الرئيس السيسي لاستاد العاصمة الإدارية الجديدة للاحتفال بمرور 51 عاما على نصر أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ قليل لاستاد العاصمة الإدارية الجديدة للمشاركة بحفل إنتصارات أكتوبر الذي ينظمه إتحاد القبائل العربية.

وقد قام وفد من اتحاد القبائل والعائلات المصرية مؤخرًا، بزيارة تفقدية إلى إستاد العاصمة الإدارية الجديدة وذلك للوقوف على استعدادات احتفالية انتصارات السادس من أكتوبر

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