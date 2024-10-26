براءة سائق أوبر من تهمة التعدي على فتاة مصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، ببراءة متهم يعمل سائق أوبر، من تهمة هتك عرض فتاة بمصر القديمة.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قضت بمعاقبة "سائق أوبر"، المتهم بمحاولة التعدي على فتاة مصر القديمة، وتهديدها بسلاح أبيض في مدينة نصر، بالسجن المشدد 15 سنة، في القضية رقم 7495 لسنة 2023 جنايات مصر القديمة.

وأسندت النيابة للمتهم، مصطفى م.، أنه في يوليو الماضي 2023، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة محافظة القاهرة، هتك عرض المجني عليها، حال كونها طفلة تبلغ من العمر 17 عاماً، وكان ذلك بالقوة بأن تحسس بيده جسدها وأمسك منطقة حساسة من جسدها.