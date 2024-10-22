شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: السل يعود من جديد فى 2023 ليصبح المرض القاتل الأول فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها انها ستصدر طبعة عام 2024 من تقريرها العالمي عن مرض السل في 29 أكتوبر، وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقد فى نادى الصحافة الوطنى بالعاصمة الامريكية واشنطن بالحضور الشخصى أو عبر الفيديو.

وأضافت، إنه يتضمن التقرير بيانات عن اتجاهات المرض والاستجابة للوباء من 215 دولة ومنطقة، بما في ذلك جميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية (WHO) البالغ عددها 193 دولة، ويقدم التقرير تقييماً شاملاً ومحدثاً لوباء السل والتقدم المحرز في مكافحة المرض، الاستجابة على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، فضلاً عن تأثير محركات وباء السل.



وقالت، إنه في عام 2023، عاد السل ليصبح المرض المعدي القاتل الأول في العالم، بعد 3 سنوات حل فيها محله مرض فيروس كورونا، وتسبب في وفاة ما يقرب من ضعف عدد الوفيات الناجمة عن فيروس نقص المناعة البشرية"الإيدز"، ويقدم تقرير هذا العام بيانات عن زيادة في عدد الأشخاص الذين يصابون بمرض السل، كما يعرض التقرير حالة التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها الرفيع المستوى لعام 2023 بشأن مرض السل، فضلاً عن أهداف إستراتيجية منظمة الصحة العالمية للقضاء على السل وأهداف التنمية المستدامة .



يشارك بالمؤتمر الصحفى كل من : الدكتورة تيريزا كاساييفا، مديرة برنامج السل العالمي، بمنظمة الصحة العالمية، وشيري فينسينت، رئيسة قسم السل، بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ، وشاكا براون، ناجية من مرض السل.



