شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص ترميم عقار من المركز التكنولوجي والان مع تفاصيل الخبر

أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب لاستخراج ترخيص بترميم عقار، وخطوات وإجراءات الحصول على الخدمة، وذلك على النحو التالي:

أولًا: المعايير المؤهلة للحصور على الخدمة1- تقديم الطلب من خلال مالك العقار أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).2- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة. ثانيًا: المستندات المطلوبة1- القرار النهائي الصادر من الجهة الإدارية بالترميم أو التدعيم أو كليهما.2- تقرير فني مصحوب برسومات تفصيلية بالترميم والتدعيم المطلوب، وفي حالة ترميم أو تدعيم العناصر الإنشائية يكون التقرير الفني من مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية، وأن يشتمل التقرير على أسلوب التدعيم أو الترميم وتفاصيل التنفيذ، بما يحقق الأمان الكافي أثناء وبعد التنفيذ، مصحوبا بالرسومات الإنشائية اللازمة.3- مقايسة من المهندس أو المكتب الهندسي تشمل بنود الأعمال وقيمتها. ثالثًا: الخطوات والإجراءات1- ملء النموذج الخاص بالخدمة بالمركز التكنولوجي.2- تقديم الأوراق المطلوبة واعتماد كافة المستندات بختم المهندس واستلام إيصال بها.3- سداد رسم المعاينة.4-بعد معاينة الإدارة المختصة، يتم استكمال الأوراق المطلوبة من الإدارة الهندسية وتسليمها.4- اعتماد الرخصة موضوع الخدمة.5- سداد رسوم الرخصة.6- استلام الرخصة لبدء العمل بها.