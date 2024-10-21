شكرا لقرائتكم خبر عن تعقد فى جزء من الحصة.. انطلاق امتحانات الشهر لصفوف النقل الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق الأسبوع المقبل امتحانات الشهر لصفوف النقل، والتى تعقد فى المدارس، خلال اليوم الدراسى، وأكدت وزارة التعليم أن أسئلة امتحان الشهر لصفوف النقل تستهدف أجزاء المنهج الدراسى منذ بدء الدراسة، حيث إن الأسئلة تشمل ما درسه الطالب خلال تلك الفترة، مضيفة أن الامتحانات تعقد فى جزء من الحصة أو ما يعادل فترة دراسية ويحصل للطالب فيها على درجات الاختبار .

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت تفاصيل توزيع درجات الطلاب فى المرحلة الابتدائية بواقع 60 درجة لامتحان نهاية الفصل الدراسي.

- المهام الأدائية 10 درجات.

- كراسة الواجب 5 درجات وكراسة النشاط 5 درجات .

- التقييم الأسبوعى 5 درجات والمواظبة والسلوك 5 درجات.

- 10 درجات لتقييم الشهر بما يعادل 100 درجة كمجموع كلى.

- يتم توزيع الـ 10 درجات الخاصة بتقييم الشهر على امتحان شهر أكتوبر الجارى بواقع 5 درجات و5 درجات أخرى لاختبار شهر نوفمبر المقبل .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن الطالب يؤدى فى كل فصل دراسي 3 اختبارات منها اختبارا شهر بجانب امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول والثانى.