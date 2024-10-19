شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطنى يرصد نقاط القوة بالدعم النقدي.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الصفحة الرسمية لـ الحوار الوطنى على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تقريرا حول نقاط القوة التى يمتلكها نظام الدعم النقدى، باعتباره أحد القضايا المجتمعية التى تستهدف وصول الدعم إلى مستحقية، وهو ما يوضح حرص الحوار الوطني على مناقشته من كافة الجوانب.

ورصد الحوار الوطني في تقريره نقاط القوة للدعم النقدى وهي كالآتي:

1-تحسين القوة الشرائية حيث يزيد من قدرة الأفراد على شراء السلع والخدمات الأساسية.

2-تحفيز الاقتصاد لأنه يعزز النشاط الاقتصادى من خلال زيادة الاستهلاك.

3-استجابة سريعة للأزمات لأنه يوفر دعما فوريا في الأوقات الاقتصادية الصعبة.

4-يساعد في تقليل معدلات الفقر وتحسين مستويات المعيشة خفض تكلفة توزيع الدعم ولجان توزيعه.

5-الحد من الهدر والفساد وترشيد الاستهلاك.

6-منح حرية اختيار السلع للمستهلك.

7-إمكانية استغلال الدعم كحافز للأسر.

8-إغلاق ثغرات سرقة السلع المدعومة دون اللجوء لقوانين حديثة أو تفعيل جهات رقابية.

9-ترشيد نفقات طرح المناقصات لتوفير السلع العينية.

10-القضاء على تعدد الأسعار للسلعة الواحدة.

11-عدم التقيد بمكاتب التموين أو منافذ بيع السلع وإمكانية طرح سلع جديدة.