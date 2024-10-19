هل يؤدى تلاميذ الصف الثالث الابتدائى امتحانات شهر؟ اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - يؤدى تلاميذ الصف الثالث الابتدائى امتحانات شهر على غرار تقييمات الصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائى باختبارات الشهور، حيث تعتمد تقييمات التلاميذ فى الصف الثالث الابتدائي للعام الدراسي الجديد على 3 اختبارات فى كل صف دراسى فى الترم الأول، بواقع 10 درجات لتقييم الشهر أو امتحان الشهر.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن ضوابط التقييم والامتحانات وتوزيع درجات للطلاب بالصفوف الثالث الابتدائى تعتمد على التالى امتحان نهاية الفصل الدراسي مخصص له 60 درجة + المهام الأدائية 10 درجات + كراسة الواجب 5 درجات + كراسة النشاط 5 درجات + التقييم الأسبوعى 5 درجات + المواظبة والسلوك 5 درجات+10 درجات لتقييم الشهر = 100 درجة مجموع كلى.

ويعتمد تقييم الطلاب على 3 اختبارات كل فصل دراسى :الأول : يستهدف أجزاء المنهج منذ بدء الدراسة حتى نهاية شهر أكتوبر حسب توزيع المنهج ومخصص له 5 درجات، الامتحان الثانى ويستهدف أجزاء المنهج لنهاية شهر أكتوبر حتى أواخر نوفمبر ومخصص له 5 درجات، والامتحان النهائى ويستهدف منهج الفصل الدراسي بالكامل ويحصل التلميذ على مجموع الدرجات الثلاثة وهى " الامتحانات والتقييم الشهرى ودرجات المهام والسلوك والنشاط والتقييم الأسبوعى.



وأشارت الوزارة إلى أن مجموع الدرجات فى كل المواد متساوية من 100 درجة وتمنح للطالب فى صورة ألوان.