تشييع جثمان وزير السياحة الأسبق يحيي راشد من مسجد الشرطة بـ6 أكتوبر

وكان هشام الدميري، الرئيس الأسبق لهيئة تنشيط السياحة قد كتب عبر صفحته الشخصية على مواقع التوايل الاجتماعي "البقاء و الدوام لله وحده..رحل عن عالمنا القائد و المعلم يحيي بك راشد وزير السياحة الأسبق.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

محمد يوسف

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