شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان وزير السياحة الأسبق يحيي راشد من مسجد الشرطة بـ6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أقُيمت صلاة الجنازة على جثمان وزير السياحة الأسبق يحيي راشد، وشيُع من مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر.
وكان هشام الدميري، الرئيس الأسبق لهيئة تنشيط السياحة قد كتب عبر صفحته الشخصية على مواقع التوايل الاجتماعي "البقاء و الدوام لله وحده..رحل عن عالمنا القائد و المعلم يحيي بك راشد وزير السياحة الأسبق.. إنا لله وإنا إليه راجعون".
وتولى راشد حقيبة وزارة السياحة، خلال الفترة من 23 مارس 2016 حتي 14 يناير 2018.
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