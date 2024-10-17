شكرا لقرائتكم خبر عن القومى المرأة يهنئ بطلات مصر الفائزات بميداليات ببطولة العالم للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

تقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التهاني إلي بطلات مصر في رياضة الكاراتيه المشاركات (بشكل فردي والمشاركات بشكل جماعي داخل منتخب) في بطولة العالم للناشئين والشباب المقامة فى إيطاليا.

ويعرب المجلس عن بالغ سعادته وفخره بالبطلات اللاتي شرفن مصر في جميع المحافل الدولية وحققن إنجاز رياضي جديد يضاف إلى إنجازات المرأة المصرية في البطولات الرياضية العالمية الهامة، مؤكدا أنهن نموذج ملهم للفتيات نفخر به جميعاً.

كما يتقدم المجلس القومى للمرأة بخالص التهاني الى جميع أبطال مصر الفائزين بميداليات بـ بطولة العالم للناشئين والشباب في رياضة الكاراتيه،وأن يظل علم مصر ونشيدها الوطنى خفاقا فى البطولات الدولية.

ويذكر أنه علي المستوي الفردي: حصلت مريم طنطاوى على الميدالية الذهبية في كومتيه فردى شابات كما أنها مصنفة الأولى عالميا، وقد حصلت رؤى طاهر على الميدالية الفضية في كومتيه فردى ناشئات كما أنها مصنفة ثالثة على العالم ضمن البعثة الرسمية للمنتخب القومى المصرى للكاراتيه، وحصلت ملك ناجي، على الميدالية البرونزية في كومتيه فردي شابات، ونورهان مصلح على الميدالية الفضية في كومتيه فردى ناشئات، كما حصلت ملك عفيفى علي الميدالية البرونزية في كومتيه فردى ناشئات، وعلي المستوي الجماعي فقد حصلت لاعبات منتخب الكاراتيه للكاتا الشابات تحت 21 سنة مريم العزبي، مريم أسامة، حبيبة موسى، وجنى رأفت علي الميدالية البرونزية بعد الفوز على منتخب ‏لوكسمبرج في لقاء تحديد المركز الثالث والميدالية.