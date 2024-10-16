"بسبب خلافات مع طليق شقيقته".. المشدد 15 عام لمتهم بقتل شابًا في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 15 سنة في قتل شاب بسبب خلافات بين المتهم وطليق شقيقته، وبتدخل المجني عليه تلقى طعنة قاتلة، بمنطقة المرج.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم "س. ا" عاطل قتل شابا يدعى "م. م" عامل، أثناء نشوب مشاجرة بين شقيق المجني عليه وطليقته بسبب خلافات علىي نفقة الصغار، ومحاولة الصلح بينهما، لكنها رفضت وقام المتهم بضرب شقيق المجني عليه، ثم أخرج المتهم سكينًا وطعن الضحية في الحال وفر هاربًا.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم اعترف بارتكاب الواقعة قائلًا "شقيقتي إطلقت منذ أشهر وفوجئت أن طليقها يحاول الصلح خوفًا من القضايا التي أقامتها ضده في المحاكم، وبرفضها هددها بأخذ أطفاله، ونشبت بينهما مشادة كلامية في بداية الأمر، وبتدخلي تعرضت للتطاول من قبل المجني عليه وشقيقه وطردتهم خارج المنزل، لكنه حمل نجل شقيقتي محاولًا أخذه بالقوة، ورفض الاستماع لأحد حتى تدخل الشيطان بيننا فإخرت سلاح أبيض "سكينة" وطعنت الضحية ليسقط غارقًا في دمائه متوفيا في الحال".

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول جثة شاب مصاب بطعنة نافذة، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض عليه واعترف ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.