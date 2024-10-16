فيروس "ماربورغ" يشكل تهديدًا خطيرًا للبشرية.. جمال شعبان يحذر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

حذر الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، من فيروس جديد منتشر في دولة رواندا، موضحًا أن هذا الفيروس تسبب في وفاة 11 حالة.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه على قناة الشمس، "قلبك مع جمال شعبان"، أن هذا الفيروس الجديد ينتج عنه حمى ونزيف داخلي، وينتج عنه وفاة في الحال.

ولفت إلى أن هذا الفيروس من عائلة مختلفة عن عائلة فيروس كورونا، وأن الفيروس الجديد تهديد خطير للبشر، وأن جميع الحالات المصابة حتى الآن موجودة في رواندا، وكشف أن هذا الفيروس يسمى فيروس "ماربورغ".

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تهديد فيروس ماربورغ ليصبح وباءً عالميًا جديدًا، على الرغم من عدم تفشيه على مستوى العالم في الفترة الحالية.

وقالت المنظمة: إن هناك خطر انتقال المرض إلى البلدان المجاورة لرواندا، حيث تم الإبلاغ عن حالات في المناطق المتاخمة لجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية تنزانيا المتحدة وأوغندا.

يذكر أنه لا يوجد حاليًا أي علاج أو لقاح للفيروس، وينتقل فيروس ماربورغ إلى الإنسان عن طريق خفافيش الفاكهة، وينتشر بين البشر من خلال الاتصال المباشر بسوائل جسم الأفراد المصابين، وكذلك الأسطح والمواد.