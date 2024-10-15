أسبوع القاهرة للمياه.. أمين وزارة المياه الياباني: ندعم دول مصب النيل في حقوقها المائية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

قال سايتو هيروكي أمين عام وزارة المياه بالحكومة اليابانية إن حكومة بلاده وقعت في النسخة السابقة لأسبوع القاهرة للمياه اتفاقيات عديدة مع الحكومة المصرية في مجالات تأمين موارد المياه والجفاف وطرق التعامل مع الفيضانات.

وأضاف هيروكي خلال كلمته بالجلسة الإفتتاحية لليوم الثاني لأسبوع القاهرة للمياه قائلا: "كما أننا ندعم حقوق دول المصب في نهر النيل للحصول على حصتها المائية كاملة".

وأشار هيروكي إلى أنه يوجد الكثير من الفرص الواعدة بمجالات المياه يمكن التعامل فيها مع مصر خلال السنوات المقبلة والتي من شأنها أن تسهم في تحسين منظومة الري ورفع كفائتها لافتا إلى أن بلاده نفذت العديد من المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية.