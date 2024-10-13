شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية": اعتماد استراتيجية جديدة لإنقاذ 40 مليون حياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية ، فى كلمة ألقاها خلال افتتاح مؤتمر القمة العالمي للصحة اليوم فى برلين بالمانيا، موضحا، إنه في جمعية الصحة العالمية لهذا العام، اعتمدت الدول الأعضاء استراتيجية جديدة وطموحة لإنقاذ 40 مليون حياة على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وأضاف، أنه باعتباري أحد الأعضاء المؤسسين للجنة المنظمة لقمة الصحة العالمية الأولى في عام 2009، والآن باعتباري أحد الرعاة، فإنه من دواعي سروري الكبير أن أرى كيف نما هذا الحدث.

وتابع، أنا فخور للغاية بأنه في غضون بضع لحظات، ستوقع منظمة الصحة العالمية والقمة العالمية للصحة مذكرة تفاهم جديدة لتعزيز شراكتنا بشكل أكبر.

وأكد، إن الشراكات القوية - مثل العلاقات القوية - تُبنى على الثقة، مضيفا، لقد كانت الثقة دائمًا أساس الطب والصحة العامة، متابعا إن الثقة بحد ذاتها لا تجعل الناس أصحاء، ولكن لا يمكن لأحد أن يكون بصحة جيدة بدون ثقة، ولن يستخدم الناس دواءً لا يثقون به، أو يروا عاملاً صحيًا لا يثقون به، أو يتبعوا نصيحة لا يثقون بها، وعندما تنكسر الثقة، فإن العواقب يمكن أن تكون مميتة.

وأوضح، إنه أثناء تفشي فيروس الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية من عام 2018 إلى عام 2020، كان انتقال العدوى يعتمد على عادات الدفن التي تنطوي على لمس وتقبيل المتوفى، مضيفا ، إنه في البداية، استجاب العاملون الصحيون بإزالة الجثث من أسرهم.، لكن ذلك خلق مقاومة كبيرة من جانب المجتمع وأدى إلى فقدان الثقة، ومن خلال التعاون الدقيق مع المجتمع المدني والمجتمعات المحلية، تمكنا من تصميم ممارسات دفن آمنة وكريمة ومقبولة لدى المجتمعات المحلية، باختصار، لقد بنينا الثقة.

وقال، لقد كانت هذه خطوة رئيسية للمساعدة في السيطرة على تفشي المرض، و يمكن كسر الثقة بسهولة ولأسباب عديدة، مشيرا إلى أنه في بعض الأحيان يكون السبب هو أن الرعاية التي يتلقاها الأشخاص غير آمنة، في بعض الأحيان يكون السبب هو أن الرعاية الصحية غير ميسورة التكلفة أو غير متاحة، وفي بعض الأحيان يكون السبب هو استبعاد الأشخاص من المشاركة الاجتماعية أو الحماية الاجتماعية، وأحياناً يكون السبب هو أن الأشخاص يتلقون معلومات خاطئة.

واشار إلى أنه قد أتاحت شبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي للناس إمكانية الوصول غير المسبوق إلى المعلومات الصحية، ولكنها أدت أيضًا إلى تسريع انتشار المعلومات المضللة والمغلوطة، مما ساهم في انعدام الثقة في اللقاحات وغيرها من التدخلات الصحية، وأذكى الوصمة والتمييز، بل وأدى حتى إلى العنف ضد العاملين في مجال الصحة والفئات المهمشة.

وقال، خلال جائحة كورونا انتشرت الأكاذيب حول الأقنعة واللقاحات و"الإغلاق" بسرعة انتشار الفيروس نفسه، وكانت مميتة تقريبًا.

وكما أدت المعلومات المضللة والمغلوطة إلى تقويض الاستجابة للجائحة نفسها، فإنها تواصل تقويض المفاوضات بشأن اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن الجائحة، و نشرت وسائل الإعلام والمشاهير والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي والسياسيين ادعاءات كاذبة مفادها أن الاتفاق سوف يتنازل عن السيادة الوطنية لمنظمة الصحة العالمية ويمنحها السلطة لفرض "عمليات الإغلاق" أو إلزام البلدان بالتطعيم.

وتابع، كما تعلمون، فإن هذه الادعاءات كاذبة تماما بطبيعة الحال. فالحكومات ذات السيادة هي التي تتفاوض على الاتفاق؛ والحكومات ذات السيادة سوف تنفذه وفقا لقوانينها الوطنية، مشيرا إلى أن من السهل إلقاء اللوم أو الرفض أو السخرية أو إهانات أولئك الذين يؤمنون أو ينشرون معلومات خاطئة أو مضللة.

وأردف، من المؤكد أن الحكومات وشركات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي تتحمل مسؤولية منع انتشار الأكاذيب الضارة وتعزيز الوصول إلى المعلومات الصحية الدقيقة، وتعمل منظمة الصحة العالمية مع مجموعة من الشركات والباحثين لفهم كيفية انتشار المعلومات المضللة والمغلوطة، ومن هم المستهدفون، وكيف يتم التأثير عليهم، وما الذي يمكننا القيام به لمواجهة هذه المشكلة.

وتابع، لكن يجب علينا أيضًا التأكد من أنه عندما نسعى للحصول على ثقة الآخرين، فإننا نكون جديرين بالثقة، ولا يمكننا أن نفترض أو نتوقع الثقة، بل يجب أن نكسبها، ويبدأ ذلك بالاستماع إلى الأشخاص الذين نخدمهم، لفهم احتياجاتهم وتفضيلاتهم، والأسباب التي تجعلهم يؤمنون بالمعلومات الخاطئة والمضللة، وهذا يعني تصميم وتقديم خدمات صحية آمنة وسهلة الوصول وبأسعار معقولة وموجهة نحو الإنسان؛ وهذا يعني توفير وتعزيز المعلومات الصحية الدقيقة والحساسة ثقافيا.، وهذا يعني تحقيق النتائج.

وأضاف، إن هذا ينطبق علينا جميعا - الحكومات، ومقدمي الرعاية الصحية، والباحثين، والممولين، والمجتمع المدني - ومنظمة الصحة العالمية.

ومن بين الطرق التي تتبعها منظمة الصحة العالمية لتحقيق هذا الهدف الاستماع بنشاط إلى الشباب وإشراكهم في إيجاد الحلول، ولهذا السبب أنشأنا مجلس الشباب التابع لمنظمة الصحة العالمية، الذي يضم العديد من أعضائه الحاضرين هنا اليوم.

وأود أن أشكر مجلس الشباب التابع لمنظمة الصحة العالمية على صياغة الإعلان الأول للشباب بشأن إنشاء مجتمعات صحية، والذي سيتم إطلاقه في قمة الصحة العالمية غدا.

وتابع، كل ما نقوم به يعتمد على ثقة المجتمعات التي نخدمها، والشركاء الذين نعمل معهم، والدول الأعضاء التي تحدد أجندة الصحة العالمية، وتوكل إلينا الموارد اللازمة لتنفيذها.

وقال، إنه في جمعية الصحة العالمية لهذا العام، اعتمدت الدول الأعضاء استراتيجية جديدة وطموحة لإنقاذ 40 مليون حياة على مدى السنوات الأربع المقبلة، ويتطلب تنفيذ هذه الاستراتيجية وجود منظمة صحية عالمية قوية وممولة بشكل مستدام، ولهذا السبب أطلقنا الجولة الاستثمارية الأولى لمنظمة الصحة العالمية، لتعبئة التمويل المتوقع الذي نحتاجه للقيام بعملنا على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وأود أن أشكر المستشار شولتز وحكومة ألمانيا والقمة العالمية للصحة على عرضهم استضافة حدث التعهد بالتبرعات لجولة الاستثمار، والذي سيعقد في هذه القاعة في الساعة السادسة مساء غد، ونحن نعلم أننا نطلب هذا في وقت تتنافس فيه الأولويات والموارد المحدودة.

ولكن كما أظهرت جائحة كورونا، عندما تكون الصحة في خطر، فإن كل شيء يصبح في خطر، و من ثم فإن الاستثمارات في منظمة الصحة العالمية هي استثمارات ليس فقط في تحسين صحة السكان، بل أيضاً في مجتمعات واقتصادات أكثر عدالة واستقراراً وأمنا.

وواصل، إنها استثمارات في الرؤية التي كانت لدى البلدان عندما أنشأت منظمة الصحة العالمية في عام 1948: أعلى مستوى صحي يمكن بلوغه لجميع الناس

وأخيرا، أود أن أقول بضع كلمات عن السلام. وآمل أن يكون موضوع العام المقبل هو السلام، لقد عدت للتو من زيارة إلى السودان وتشاد. إن السودان يواجه مشكلة خطيرة، نصف سكانه بحاجة إلى المساعدات. وربع سكانه مشردون، وإن الرعب الذي سمعناه من الأمهات اللاتي فررن إلى تشاد مفجع للغاية. فقد أخبرتنا العديد منهن أن منازلهن أحرقت، ومحاصيلهن دمرت، ومواشيهن سرقت، و من بين 640 ألف سوداني فروا إلى تشاد، 94% منهم نساء وأطفال. وكما هي الحال دائما، فإن ضحايا الحرب هم من النساء والأطفال، ثم إنكم تعلمون ما يجري في غزة. إن أكثر من 60% من الضحايا من النساء والأطفال. وهذا وحده كان كافياً لوقف الحرب، والآن تتصاعد الحرب إلى لبنان، و أنتم تعرفون الوضع في أوكرانيا، والسبب الذي جعلني أرغب في إنهاء حديثي بهذا هو أن أفضل دواء هو السلام فلا يمكننا أن نتحدث عن الصحة وحدها، فلا صحة بدون سلام، ولا سلام بدون صحة.

وتابع، كما تعلمون، لقد قلت ذلك في العديد من المنتديات، فأنا طفل حرب. وأعرف معنى الحرب. والشيء الوحيد الذي شهدته هو الدمار، حتى في هذا العمر، أستطيع أن أشعر بما يشعر به. أعرف رائحته. أعرف أصواته. عندما كنت طفلاً، رأيت رأسًا ينفجر، عندما كنت في السابعة أو الثامنة من عمري، وإن الحرب لا تفيد في شيء سوى الدمار. ولهذا السبب فإننا ندعو جميع الأطراف المتحاربة إلى العودة إلى رشدها وحل مشاكلها بالحل السياسي. وكما قلت من قبل فإن السلام هو أفضل دواء، متابعا، بالطبع، نحن في منظمة الصحة العالمية ندعم الناس في السودان وغزة ولبنان وأوكرانيا، ولكنك تعالج الناس اليوم، ثم قد ينجون لبضعة أيام، ولكن بعد ذلك قد يموتون بسبب القصف غدًا أو بعد غد، ولهذا السبب فإننا نقول إن أفضل دواء هو السلام، وأتمنى أن نحشد الجهود من أجل هذا الهدف، وأن نناضل من أجل السلام. إن عالمنا يحتاج إلى السلام أكثر من أي وقت مضى.