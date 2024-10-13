سقوط لصوص القاهرة في قبضة رجال الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطلين، أحدهما له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وبحوزتهما كمية من الأسلاك الكهربائية وأدوات فك وتركيب وسلاح أبيض.

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة الأسلاك الكهربائية، من مجموعة من العقارات تحت الإنشاء بدائرة القسم، وأقرا بارتكاب عدد ستة وقائع سرقة بنفس الأسلوب.

كما تم ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته ستة مواتير مياه مجهولة المصدر، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة مواتير المياه من داخل العقارات السكنية بأسلوب الفك، وأفاد بأن المضبوطات من متحصلات ستة وقائع سرقة بنفس الأسلوب.

في قسم شرطة النزهة، تم ضبط عاطلين لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي متخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف، حيث تم ضبطهما بحوزتهما هواتف محمولة من متحصلات وقائع السرقة، كما تم ضبط عميلهما الذي له معلومات جنائية وبحوزته ثلاثة هواتف محمولة.

وفي دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، تم ضبط عاطلين آخرين بتهمة تكوين تشكيل عصابي لسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف، وبحوزتهما هاتف محمول من متحصلات واقعة سرقة وفرد خرطوش وعدد من الطلقات والدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الوقائع.

واعترفا بارتكاب عدد ثمانية وقائع أخرى بنفس الأسلوب، وتم ضبط جميع المسروقات لدى عميلهما الذي يعمل فني صيانة أجهزة محمول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في جميع الوقائع، ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.

وتواصل الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات.