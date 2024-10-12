يمثلون 24 دولة.. تخريج دورتين تدريبيتين للكوادر الأمنية الأفريقية بأكاديمية الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نظمت أكاديمية الشرطة، ممثلة في كلية التدريب والتنمية المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام، احتفالية لتخريج المتدربين في الدورات التدريبية في مجالات الأمن والسلامة في بيئة العمل الميداني الخطرة والتأهيلية للالتحاق بعمليات حفظ السلام للمراقبين بإجمالي عدد 47 متدرب ومتدربة من الكوادر الأمنية الإفريقية يمثلون 24 دولة وذلك خلال الفترة من 31 أغسطس 2024 حتى 10 أكتوبر 2024.

وحضر الحفل اللواء مدير كلية التدريب والتنمية والسيد السفير نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية وعدد من ضباط كلية التدريب والتنمية حيث نقل لهم اللواء مدير كلية التدريب والتنمية خلال كلمته تحيات السيد وزير الداخلية واهتمام سيادته البالغ بفعاليات تلك الدورات مؤكداً على حرص وزارة الداخلية على تقديم برامج تدريبية مطورة للمتدربين من الكوادر الأمنية الإفريقية بما يكفل تنمية وصقل مهاراتهم وقدراتهم العلمية والبدنية والمهارية تحقيقاً لفعالية أدائهم أثناء الاضطلاع بمهامهم السامية في بعثات حفظ السلام الدولية حيث ارتكز برنامج الدورة التدريبية على الدمج بين الجانب النظري والعملي لضمان اكتساب المتدربين والمتدربات المهارات والقدرات اللازمة في مجال حفظ السلم والأمن.

ومن جانبه أكد السفير نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية أن الوكالة تعمل بصورة مكثفة في مجال بناء القدرات ودعم الأنشطة التنموية بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة ومن بينها أكاديمية الشرطة وأن تعزيز الأمن والاستقرار في دول القارة الإفريقية يمثل أحد أولويات عمل الوكالة في سبيل نشر التنمية بما يحقق رفاهية الشعوب ونشر السلم والاستقرار.

وتلقى المتدربون برنامجاً تدريبياً وتعليمياً مواكباً لأحدث المستجدات في مجال التدريب الأمني بمحاوره المختلفة حيث شارك فيه نخبة من الأساتذة والخبراء والمحاضرين بالإضافة إلى التطبيق العملي بالمعاهد التدريبية الأمنية المتخصصة التي تحاكي الواقع المعاصر.

كما أعرب المتدربون عن سعادتهم البالغة بتلقي تلك الدورات في مصر وتقدموا بخالص التقدير لما تم مشاهدته من قدرات فائقة في مجالات التدريب الأمني وبحجم المهارات والخبرات التدريبية والأمنية الاحترافية مؤكدين أن تلك الدورات سيكون لها بالغ الأثر في تنمية قدراتهم في مجال العمل الأمني وفي نهاية الاحتفال تم تكريم أوائل الدورات ومنحهم شهادات التقدير والتفوق.