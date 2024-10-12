تطورات جديدة في قضية إمام عاشور.. محامي فرد الأمن يكشف التفاصيل (بث مباشر)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

قال علي فايز، محامي فرد الأمن المجني علية في واقعة اتهام لاعب النادي الأهلي إمام عاشور داخل مول تجاري بمنطقة الشيخ زايد، إنه متمسك بطلباته بتوقيع أقصي عقوبة على اللاعب، وتعديل القيد والوصف من الضرب إلى استعراض القوة والتلويح بالعنف.

وتابع "فايز" في بث مباشر لـ"الخليج 365"، اليوم السبت، أنه كان يوجد محاولة بالصلح مع اللاعب بعد توسط أحد الأصدقاء المشتركين قبل أمس، لكنه فوجئ بعد الانتهاء من المكالمة الهاتفية، بتقديم دفاع "أمام عاشور" شكوى في نقابة المحامين ضد موكله وهو ما أفسد محاولة الصلح.

كانت النيابة العامة بالشيخ زايد، أحالت إمام عاشور لاعب النادي الأهلي إلى محكمة الجنح؛ بتهمة ضرب فرد أمن بمول أركان بالشيخ زايد.

وقررت إخلاء سبيل إمام عاشور بكفالة 5 آلاف جنيه، عقب التحقيق معه في اتهامه بالتعدي على فرد أمن في مول تجاري شهير بمدينة الشيخ زايد، بعد استدعائه واستجوابه من قبل محقق النيابة، وأنكر تهمة التعدي بالضرب على المجني عليه، وأكد أنه تلقى اتصالا هاتفيا من زوجته أفادت فيه بتعرضها للمضايقة من قبل المجني عليه، وتحفظت النيابة على الكاميرات التي رصدت تفاصيل الواقعة، وأصدرت قرارها السابق.