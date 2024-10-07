شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تطلق اليوم منفذا متنقلا لبيع اللحوم بأسعار مخفضة فى الصف والان مع تفاصيل الخبر

تطلق مؤسسة "حياة كريمة"، اليوم الإثنين، منفذًا متنقلًا إلى مركز ومدينة الصف بمحافظة الجيزة، لطرح اللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك في إطار تنفيذ مبادرتها لتوفير اللحوم والدواجن للمواطنين في المحافظات بأسعار مدعمة.

وتهدف المبادرة إلى تسهيل وصول المواطنين إلى المنتجات الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بدعم الفئات المتوسطة وتخفيف الأعباء الاقتصادية.

وتطرح المؤسسة من خلال منافذها بـ محافظة الجيزة، اليوم، اللحمة المجمدة بسعر 185 جنيهًا للكيلو، والدواجن المجمدة زنة 1 كيلو جرام بـ90 جنيهًا.

يُذكر أن قرى مركز الصف شهدت طفرة تنموية شاملة للبنية التحتية والخدمات الأساسية، في ظل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي سعت بمئات المشروعات التنموية العملاقة في البنية التحتية، والصحة، والتعليم، والإسكان، إلى الارتقاء بجودة حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.