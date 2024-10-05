لجنة مشتركة.. تفاصيل لقاء وزير العمل مع نظيره العراقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

استقبل محمد جبران، وزير العمل اليوم السبت في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، أحمد الأسدي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق، والوفد المرافق له، بحضور السفير قحطان طه خلف، سفير جمهورية العراق في القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وستار دنبوس، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق.

وبحث الوزيران، بحسب بيان وزارة العمل، السبت، تفعيل سبل التعاون من خلال لجنة مشتركة بين الوزارتين هدفها التنسيق وتكثيف الجهود فيما يخص ملفات العمل المشتركة بين البلدين الشقيقين، خاصة العمالة المصرية.

وأكد الوزيران، على أن هذه الجهود تأتي في إطار العلاقة التاريخية بين البلدين وفي كافة المجالات.

وتناقشا في الدور المتميز الذي تلعبه وزارة العمل المصرية لتطوير منظومة التدريب المهني في مصر، وأهمية التنسيق في مجالات التدريب، والفحص المهني، وقياس مستويات المهارة لضمان عمالة ماهرة ومدربة تتماشى مع احتياجات سوق العمل.