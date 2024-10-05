اشتعال النيران داخل مخزن قاعة أفراح بالمناشي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل مخزن ملحق بقاعة أفراح بمنشأة القناطر شمال قطاع أكتوبر، مساء الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد كثيف للأدخنة من قاعة أفراح بطريق المناشي.

دفع اللواء محمد العدلي مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع قطاع إطفاء أكتوبر ومأمور المركز.

تبين بالفحص اشتعال النيران بغرفة مستخدمة كمخزن بداخلها زجاجات فارغة نتيجة ماس كهربائي وتمام الإخماد دون خسائر في الأرواح.