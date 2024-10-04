هل تؤثر السرعة في المشي على صحة الدماغ؟.. حسام موافي يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من خطورة بعض أنواع الصداع، خاصة تلك المصحوبة بأعراض مثل زغللة العين والقيء.

وأوضح موافي في برنامجه "رب زدني علما" أن هذه الأعراض قد تشير إلى ارتفاع في ضغط السائل الدماغي، وهو ما يستدعي التوجه الفوري للطبيب لتشخيص وعلاج الحالة.

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إلى وجود علاقة طردية بين ضغط الدم والسائل الدماغي، وأن أي خلل في هذا التوازن قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مشددًا على أهمية الانتباه لأي تغييرات في طبيعة الصداع، وعدم تجاهل هذه الأعراض.

ونصح موافي بضرورة الهدوء والسكينة أثناء أداء العبادات، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بالمشي ببطء ووقار أثناء الذهاب إلى الصلاة، وذلك حفاظًا على صحة الدماغ والتوازن بين السوائل فيه.

وأكد أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن الصداع ليس مجرد ألم مزعج، بل قد يكون مؤشراً على وجود مشكلة صحية خطيرة، لذلك يجب على الجميع أخذه على محمل الجد واللجوء إلى الطبيب فورًا عند الشعور بأي أعراض مقلقة.