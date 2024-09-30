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بـ"كوكتيل مخدرات".. ضبط 7 عناصر إجرامية بحملات أمنية بمحافظتي أسوان ودمياط

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (أسوان - دمياط)، بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهودها عن ضبط 3 قضايا "إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدر الشابو)، بحوزة (4 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية")، وضبط 3 قطعة سلاح ناري (2 بندقية آلية - فرد محلي – 8 خزينة - عدد من الطلقات)، وتنفيذ 663 حكم قضائي متنوع في مديرية أمن أسوان.

ضبط 3 قضايا "إتجار" في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم (6.800 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 11 كيلو جرام لمخدر البانجو – 7 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين)، وضبط 3 قطع سلاح ناري، عبارة عن 3 فرد محلي وعدد من الطلقات، بحوزة (3 متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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