شبورة مائية وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد 29 سبتمبر 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيان، السبت، إنه يسود غدا الأحد، طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدا الأحد تشهد، شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة يوم الأحد المقبل الموافق 29 سبتمبر 2024، على مناطق من مدن القناة وشمال ووسط سيناء.

وأوضحت أن طقس غدًا الأحد يشهد رياح معتدلة تنشط أحيانًا، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

وأشارت "الأرصاد"، إلى أن طقس غدا يشهد شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة يوم الأحد المقبل الموافق 29 سبتمبر 2024، على مناطق من مدن القناة وشمال ووسط سيناء.

وتشهد حالة الطقس غدًا نشاطًا للرياح على بعض شواطئ السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية، وسرعة الرياح تتراوح بين 40 إلى 50 كم لكل ساعة، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 2.5 متر.

درجات الحرارة المحسوسة المتوقعة الأحد، كما يلي:

القاهرة والوجه البحري: 34 مئوية.

السواحل الشمالية: 31 مئوية.

جنوب سيناء: 37 مئوية.

شمال الصعيد: 35 مئوية.

جنوب الصعيد: 39 مئوية.