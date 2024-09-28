خدمة جديد من الداخلية لاستخراج جوازات السفر وشهادات التحركات | صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

استحدثت وزارة الداخلية، سيارات مجهزة لاستخراج جوازات السفر، وشهادات التحركات للمواطنين؛ للتيسير على المواطنين للحصول على خدمات القطاع الوثائق.

جاء ذلك استكمالًا لاستراتيجية وزارة الداخلية، الهادفة إلى تفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية الإلكترونية، التي تقدمها قطاعات الوزارة والتي تسعى إلى تسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين، وفى ضوء استحداث قطاع الوثائق بوزارة الداخلية لوحدات الجوازات المتنقلة.

وتقرر الدفع بعدة سيارات لمواقع (نادي الجزيرة – نادى المعادي – نادى هليوبوليس – نادي الشمس – كايرو فستيفال مول – نادي الصيد بالقطامية) لاستخراج جوازات السفر، شهادات التحركات للمواطنين.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على مواكبة أوجه التطوير والتحديث بهدف التيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.