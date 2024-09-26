بعد رفع القيمة.. كيفية الحصول على قرض بدون فوائد من الأوقاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

قرر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، ضخ مبلغ (50) مليون جنيه قروض حسنة بدون أي فوائد أو مصروفات إدارية، لأول مرة في تاريخ وزارة الأوقاف.

ويوضح "الخليج 365" كيفية الحصول على قرض حسن من وزارة الأوقاف، والأوراق المطلوبة، والفئات المستحقة، للعاملين بالأوقاف أو الجهاز الإداري للدولة على النحو التالي:

- الحصول على استمارة القرض من إدارة الشئون المالية أو طبعها من الموقع الإلكتروني للوزارة.

- إعداد المستندات المطلوبة على النحو التالي:

- بيان مفردات المرتب الخاص بالعامل معتمدًا بخاتم شعار الجمهورية.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- مستند مؤيد لسبب طلب القرض، مثل: تقرير طبي "في حالة المرض".

- وثيقة زواج حديثة "في حالة الزواج"، على أن يكون الزواج قد تم خلال العامين الماضيين.

- بعد ذلك تقوم بتسليم الاستمارة مع المستندات المطلوبة إلى الإدارة العامة لشئون البر بوزارة الأوقاف.

يأتي ذلك في إطار عناية وزارة الأوقاف بالإسهام في برامج الحماية الاجتماعية، ومن منطلق تعظيم وزارة الأوقاف لمواردها الذاتية ودورها في خدمة المجتمع، علمًا بأن القرض يسدد بدون إضافة أية رسوم أو فوائد أو مصاريف إدارية أو خلافه، حيث يتم سداد أصل المبلغ المنصرف لا غير، ويتم استيفاء القرض وفق نظام منضبط يتم تدويره.

وتم ضخ مبلغ (50) مليون جنيه قروض حسنة بدون أي فوائد أو مصروفات إدارية لأبناء الوزارة من العاملين بوزارة الأوقاف، والمديريات الإقليمية، وديوان عام الهيئة والمناطق التابعة لها، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومستشفى الدعاة، وأيضًا منح العاملين بالجهاز الإداري للدولة قروض حسنة دون أي فوائد أو مصروفات إدارية.