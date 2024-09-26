قيادات "الأزهر والأوقاف" يؤدون العزاء في والدة الرئيس الأسبق للقطاع الديني - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قدم قادة المؤسسات الدينية في مصر العزاء في والدة الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني الأسبق بوزارة الأوقاف، بدار مناسبات مسجد عمر مكرم بالقاهرة.

وبادر بالحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، والإعلامي الدكتور محمد الباز.

وقدم الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب ونائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والكاتب الصحفي مصطفى بكري، هضو مجلس النواب.

كما حضر عدد من أعضاء مجلس النواب والمستشارين والشخصيات العامة وكبار رجال الدولة.