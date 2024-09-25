توجيهات مهمة.. العمل تحقق في أسباب حريق مدينة الإنتاج الإعلامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الجيزة أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، عاينت موقع الحريق الذي اندلع بمدينة الإنتاج الإعلامي. وأكدت المديرية أنها شكلت لجنة تضم مدير المديرية ومدير إدارة السلامة والصحة المهنية ومكتب السلامة والصحة المهنية بالسادس من أكتوبر، بهدف الوقوف على أسباب الحادث وتقدير الأضرار الناتجة عنه.

وبحسب بيان: تأتي هذه الجهود في إطار دور المديرية في معاينة الحوادث داخل المنشآت، وتوفير وسائل الأمان اللازمة لضمان تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية. كما تلتزم المديرية بتأمين بيئة العمل وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية ذات الصلة، مع التركيز على رصد الحوادث والحرائق وتحليل أسبابها.

وفي تقريرٍ للوزارة، أوضح محمد رمضان، مدير مديرية العمل بالجيزة، أن هذه الجهود تأتي استجابة لتوجيهات الوزير بالتركيز على دور مديريات العمل في تنفيذ خطة الوزارة في مواقع العمل بالمحافظات.

وأكد على أهمية الحفاظ على حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مع ضرورة توفير بيئة عمل لائقة تتوافق مع اشتراطات السلامة.

كما شدد على ضرورة المتابعة الفورية لأي حوادث طارئة، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة وقوع حوادث جسيمة، مع تقديم تقارير مفصلة عن أسبابها للإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة.

وأشارت المديرية إلى أهمية اتباع الاشتراطات الواردة بقانون العمل للحفاظ على بيئة عمل آمنة وخالية من مسببات الحوادث.

وقامت المهندسة رشا عبدالحميد والمهندسة إيمان حسن، مفتش مكتب السلامة والصحة المهنية بالسادس من أكتوبر، بالمعاينة، وجاري متابعة نتائج الجهات الفنية المعنية.