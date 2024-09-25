مُهربة في حاويات للخارج.. الداخلية تضبط صفقة مخدرات بـ 1.5 مليار جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على تشكيل عصابي لاتهامه بتهريب كمية كبيرة من المخدرات داخل إحدى الحاويات لميناء بورسعيد؛ تمهيداً لتهريبها لإحدى الدول.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء؛ إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية وتوجيه الضربات الإستباقية للتشكيلات العصابية متجري المواد المخدرة؛ وفي ضوء إحكام السيطرة على المنافذ الشرعية للبلاد للحيلولة دون استغلالها من قبل التشكيلات لجلب وتهريب المواد المخدرة؛ وفي ضوء التعاون الدولي وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، أكدتها التحريات إعتزام تشكيل عصابي جلب كمية كبيرة من المواد المخدرة عن طريق إخفائها داخل حاوية على سفينة قادمة من ميناء إحدى الدول إلى ميناء غرب بورسعيد البحري، ومشمولها المستندي (سجاد وفرش سجاد) والمرسلة لصالح إحدى شركات الإستيراد والتصدير بمحافظة الدقهلية المملوكة لأحد عناصر التشكيل وذلك تمهيداً لتهريبها عقب ذلك لإحدى الدول.

وأضافت الوزارة في بيانها؛ عقب تقنين الإجراءات وتنسيقاً مع أجهزة الوزارة المعنية أمكن ضبط (9 من عناصر التشكيل ) ، كما تم ضبط الحاوية وعثر بداخلها على (200 كيلو جرام لعقارالكبتاجون المخدر – 40 كيلو جرام لمخدر الهيدرو؛ 6 كيلو جرام لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعي)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم التنسيق مع شرطة الإنتربول لضبط باقي عناصر التشكيل الهاربة بالخارج "3 أشخاص يحملون جنسيات مختلفة".

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 1.5 مليار جنيه تقريباً، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.