رسالة غامضة كشفت مأساتها .. نهاية حزينة لتيك توكر شهيرة في تركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

على نحو مأساوي، أنهت نجمة التيك توك التركية "كوبرا أيكوت" التى لم تشارف عقدها الثالث، اليوم الثلاثاء، حياتها قفزا من الطابق الخامس بمنزلها في مدينة "سلطان بيلي" بإسطنبول، تاركة رسالة غريبة بخط يدها كشفت فيها عن دوافع انتحارها.

أمن المنطقة محل سكن كوبرا، أبلغ الشرطة، فانتقلت وفرق التحقيق والفرق الطبية إلى مسرح الحادث، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى خاصة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، إن كوبرا تركت رسالة، كشفت فيها سبب انتحارها "لقد قفزت بمحض إرادتي، لأنني لا أريد أن أعيش بعد الآن.. لقد كنت جيدة كثيراً مع الجميع في حياتي، لكنني لم أستطع أن أشعر بالتحسن".

وتابعت في رسالتها "العيش كشخص جيد لم يكسبني أي شيء، كن أنانيا في هذه الحياة، وستكون سعيدا، كنت أموت منذ أيام، ولم يرني أحد، سأذهب لأنني أحب نفسي كثيرًا وأفكر بنفسي."

قبل انتحارها بنحو خمس ساعات، ظهرت كوبرا في قصص "إنستغرام" وهي تنظيف منزلها وترتيبه.

يُعد فيديو حفل زفافها بدون عريس، أشهر مقطع فيديو خاص بـ كوبرا، وكتبت حينها "لا أحد يستحقني.. لا أستطيع العثور على عريس مناسب لنفسي"