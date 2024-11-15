زايد بن حمدان بن زايد يُقدِّم واجب العزاء في وفاة والدة فارس خلف المزروعي بمنطقة الظفرة

ابوظبي - سيف اليزيد - قدَّم سموّ الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان واجبَ العزاء إلى معالي اللواء ركن طيّار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي رئيس هيئة أبوظبي للتراث، في وفاة والدته مي بنت فارس بن سعيد المزروعي.

وأعرب سموّ الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، خلال زيارته مجلس العزاء في مدينة زايد بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويهاالصبر والسلوان وحسن العزاء.

رافق سموّه، خلال تقديمه واجب العزاء، الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان.