"ليالي الطين".. مجموعة قصصية حول الثأر والميراث لياسر الغبيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

يصدر قريبا عن مركز إنسان للنشر والتوزيع، المجموعة القصصية الأولى للكاتب والصحفي ياسر الغبيري، تحت عنوان "ليالي الطين".

تضم المجموعة، المنتظر مشاركتها في الدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، 14 قصة.

وتدور أحداث المجموعة في عوالم بعيدة عن ازدحام المدن، حيث يغوص الكاتب في حكايات الإنسان المصري في القرى والنجوع في دلتا وصعيد مصر، والتي يتناول فيها الكاتب حكايات عن القيم والموروثات في المناطق الريفية.

كما تتعرض المجموعة لعدة قضايا مثل الثأر، والميراث، ومعاناة النساء، وكفاح الفتيات من أجل تحقيق ذواتهن، كما يتناول محاولات السيطرة على عقول البسطاء خلف قناع التدين والمتاجرة باسم الدين لتحقيق أهداف ومنافع بعيدة عن الدين.