عوض تاج الدين: 5 وفيات فقط في أسوان لا يمكن ربطها بأزمة "النزلات المعوية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الوضع الصحي في أسوان مطمئن تمامًا، ومعظم الحالات استجابت للعلاج.

وتوجه "تاج الدين" بالشكر لجامعة أسوان على تقديمها كافة الرعاية الصحية للمواطنين، مشيرًا إلى وجود استنفار كبير تشهده المؤسسات الصحية بمحافظة أسوان لمتابعة الوضع الصحي.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الخلاصة" المذاع عبر فضائية المحور، مع الإعلامية هبة جلال، إلى أن هناك 5 حالات وفاة بين مصابي أسوان بسبب إصابتهم بأمراض مزمنة، ولا يمكن ربطها بأزمة النزلات المعوية أو المياه.

وأوضح "تاج الدين" أن الرئيس السيسي يتابع لحظة بلحظة كل التقارير الخاصة بالوضع الصحي في المناطق التي شهدت إصابات بنزلات معوية في أسوان.

وأكد أن محافظة أسوان تتمتع بنظام التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى مبادرات الكشف المبكر عن الأطفال، مما ينعكس إيجابًا على الاهتمام بحياة المواطن المصري.

ووجه الدكتور عوض تاج الدين عدة نصائح للمواطنين، أبرزها الاهتمام بنظافة الطعام والشراب، وكذلك بالنظافة الشخصية.